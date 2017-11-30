Регламентные комитет ВРУ ожидает представление на Хомутынника

Однако, на сегодняшний день оно еще не поступало в комитет, отметил он.

"Еще не поступали материалы по Виталию Хомутыннику. Например, по Б.Розенблату принимали решение полностью снять неприкосновенность ...

Винный Виталий Хомутынник - пусть отвечает. Виноват тот же Розенблат - пусть отвечает. Документов пока не было в регламентном комитете, как только они зайдут - мы их рассмотрим по закону", - отметил он.

Напомним, народный депутат Украины Виталий Хомутынник, по оценкам экспертов, имеет конфликт интересов, так как его политическая деятельность направлена ​​на получение прибыли. Его компания "Кернел" только в этом году получила из бюджета 8,5 млрд грн возмещения НДС. "Секрет" успеха компании может крыться в законодательной норме по двум налоговым реестрах НДС, инициированных Хомутынником в 2015 году - в год приобретения им акций "Кернел".

"В первый реестр войдут претенденты на автоматическое возмещение (с долей экспорта не менее 40%), во второй - все остальные, которые своих денег не увидят. Есть все-таки незыблемые вещи в этом мире, например, влияние Хомутынника на налоговую политику Украины" - отмечала тогда экономический обозреватель Ю.Самаева.

В Transparency International (TI) считают, что этих данных достаточно для начала расследования со стороны НАБУ и Назка.