Регламентний комітет розглянув питання недостойної поведінки нардепа Рибалки

Йшлося про те, як Рибалка приніс у Верховну раду тираж кольорових брошур, що містили дискредитуючу інформацію про окремих осіб і компанії, проте не мали жодного стосунку до законотворчої роботи та діяльності парламенту в цілому.

Д.Лубінець зауважив, що така поведінка депутата є недостойною і більше схожа на провокацію.

“Є факти, коли народні депутати розносять матеріали, не пов’язані із законотворчою діяльністю, і дуже часто такі матеріали носять характер провокації. Я хочу звернути увагу, якщо народні депутати мають факти (про неправомірну діяльність будь-кого — ред.), то вони можуть вийти на трибуну і заявити про це і після цього носити завдання „народного депутата“, а не розносника брошурок”, — сказав він.

Нардеп від “Радикальної партії” Олег Купрієнко зауважив, що мова йде про депутата Рибалку, бо саме він минулого року розповсюджував серед депутатів брошури із критикою свого екс-тестя.

Також, звертаючись до Лубінця, Купрієнко зазначив, якщо він зможе довести незаконність дій Рибалки, то на останнього чекає кримінальна відповідальність.

“Але якщо ви не підтвердите факти злочинів Рибалки, складете мандат?” — продовжив Купрієнко, маючи на увазі, напевно, вже звинувачення правоохоронців, які висуваються родинним компаніям Рибалки.

“Я наводив факти з приводу депутата Рибалки. Є кримінальні провадження по них. Також незабаром відбудеться суд, який своїм рішенням визначить, чи була озвучена мною інформація правдива. І якщо суд її підтвердить, чи готова буде ваша фракція („Радикальна партія“ — ред.) виключити Рибалку”, — відповів Лубінець Купрієнку.

Купрієнко ж, у свою чергу, пообіцяв перепитати з цього приводу у голови фракції — Олега Ляшка.

Загалом члени регламентного комітету висловилися за те, що депутати не повинні своїми вчинками, на кшталт брошурок Рибалки, створювати у Верховній раді протистояння між депутатами.

“Є звернення не рекомендувати депутатам приносити до Верховної Ради матеріалі, які не стосуються законопроектів”, — зауважив нардеп Володимир Арешонков.

Як повідомляв УНН, наприкінці минулого року С.Рибалку звільнили з посади голови фінансового Комітету ВРУ. “За” це рішення проголосувало 255 народних депутатів. З ініціативою звільнення Рибалки виступив особисто Олег Ляшко, який зазначив, що “радикалам” не притаманно ховатися від відповідальності за злочини за своїми мандатами.

“У мене дуже великі стандарти до членів моєї команди, ми не тримаємося за посади і не прикриваємося депутатськими мандатами і недоторканністю. Якщо хтось вчиняє злочин, і якщо хтось не відповідає цим високим стандартам, то я не збираюся нікого покривати”, — виголосив Ляшко з трибуни ВРУ.

Згодом, після випадку реклами на бордах Таймс-Скверу з фотографією дівчини Рибалки, Ляшко вдруге натякнув своєму однопартійцю на те, що він може залишитися без мандату.

Додамо, що журналісти віднайшли у Рибалки снековий завод у Липецьку в РФ, а компанія його батька (Снек Експорт) підозрюється СБУ у веденні торгівлі із окупованими територіями.