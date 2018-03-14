Регламентный комитет рассмотрел вопрос недостойного поведения нардепа Рыбалки

Речь шла о том, как Рыбалка принес в Верховную Раду тираж цветных брошюр, содержащих дискредитирующую информацию об отдельных лиц и компании, однако не имели никакого отношения к законотворческой работе и деятельности парламента в целом.

Д.Лубинец заметил, что такое поведение депутата является недостойным и больше похоже на провокацию.

“Есть факты, когда народные депутаты разносят материалы, не связанные с законотворческой деятельностью, и очень часто такие материалы носят характер провокации. Я хочу обратить внимание, что если у народных депутатов есть факты (о неправомерной деятельности любого — ред.), то они могут выйти на трибуну и заявить об этом и после этого выполнять задачи „народного депутата“, а не разносчика брошюрок”, — сказал он.

Нардеп от “Радикальной партии” Олег Куприенко заметил, что речь — о депутата Рыбалке, поскольку именно он в прошлом году распространял между депутатами брошюры с критикой своего экс-тестя.

Также, обращаясь к Лубинцу, Куприенко отметил, что если он сможет доказать незаконность действий Рыбалки, то на последнего ждет уголовная ответственность.

“Но если вы не подтвердите факты преступлений Рыбалки, сложите мандат?” — продолжил Куприенко, имея в виду, видимо, уже обвинения правоохранителей, предъявляемым семейным компаниям Рыбалки.

“Я приводил факты по поводу депутата Рыбалки. Есть уголовные производства по ним. Также вскоре состоится суд, который своим решением определит, была ли озвученная мной информация правдива. И если суд его подтвердит, готова ли ваша фракция („Радикальная партия“ — ред.) мсключить Рыбалку”, - ответил Лубинец Куприенко.

Куприенко же, в свою очередь, пообещал переспросить по этому поводу у главы фракции — Олега Ляшко.

В общем, члены регламентного комитета высказались за то, что депутаты не должны своими поступками, вроде брошюрок Рыбалки, создавать в Верховной Раде противостояние между депутатами.

“Есть обращение не рекомендовать депутатам приносить в Верховную Раду материалы, не касающиеся законопроектов”, — отметил нардеп Владимир Арешонков.

Как сообщал УНН, в конце прошлого года С.Рыбалку уволили с должности председателя финансового комитета ВРУ. “За” это решение проголосовало 255 народных депутатов. С инициативой увольнения Рыбалки выступил лично Олег Ляшко, который отметил, что “радикалам” не свойственно прятаться от ответственности за преступления за своими мандатами.

“У меня очень высокие стандарты к членам моей команды, мы не держимся за должности и не прикрываемся депутатскими мандатами и неприкосновенностью. Если кто-то совершает преступление, и если кто-то не соответствует этим высоким стандартам, то я не собираюсь никого покрывать”, - произнес Ляшко с трибуны ВРУ.

Впоследствии, после случая рекламы на бордах Таймс-Сквера с фотографией девушки Рыбалки, Ляшко намекнул своему однопартийцу на то, что он может остаться без мандата.

Добавим, что журналисты нашли у Рыбалки снековый завод в Липецке в РФ, а компания его отца (Снэк Экспорт) подозревается СБУ в ведении торговли с оккупированными территориями.