Регіони очікують від МОЗ протокол лікування хворих на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Регіони очікують, що Міністерство охорони здоров’я видаcть єдиний державний протокол для лікування хворих на коронавірус. Про це повідомила в коментарі УНН лікар-інфекціоніст Лариса Мороз.
“Ми дуже чекаємо, що буде державний протокол. Не може так бути, щоб кожна лікарня їх робила окремо”, — зазначила вона.
Не дочекавшись центрального протоколу, у Вінниці розробили свій — на китайському, італійському, іспанському, американському та корейському досвіді
“У нашій країні не дуже багато ШВЛ (апарат штучної вентиляції легень — ред.). І якщо ми почнемо з тих препаратів і схем лікування, які вже мають маленьку доказову базу в інших країнах — то зможемо профілаткувати ускладнення і застосування ШВЛ. На жаль, певні препарати у нас в країні не виробляються, але наша „Дарниця“ каже, що деякі препарати вони зможуть виробляти. Наприклад, делагіл (хлорохіну фосфат — протималярійний препарат ред.)”, — розповіла лікар.
Така сама ситуація в інших регіонах: хто чекає на державний протокол, хто намагається розробити свій.
“Я знаю, що Суми також планували затверджувати свій протокол.
Тому звісно було б дуже непогано, аби цей протокол розробили на державному рівні. Чекаємо, але виходимо із своїх сил. Хворих ми лікуємо у Першій міській клінічній лікарні, а розробила протокол кафедра інфекційних хвороб Вінницького національного медуніверситету.
Раніше УНН повідомляв, що досі в Україні немає локального протоколу для лікування хворих на коронавірус.
Крім того, за “медреформою Супрун”, з 1 квітня, якраз на період піку епідемії, вчені-інфекціоністи, які зараз консультують в опорних лікарнях, більше не зможуть цього робити, адже доступ до лікарень їм буде закритий.