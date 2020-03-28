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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78127 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Регионы ожидают от Минздрава протокол лечения больных коронавирусом

Регионы ожидают от Минздрава протокол лечения больных коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 39013 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Регионы ожидают, что Министерство здравоохранения видаcт единый государственный протокол для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в комментарии УНН врач-инфекционист Лариса Мороз.

"Мы очень ждем, что будет государственный протокол. Не может так быть, чтобы каждая больница их делала отдельно", - отметила она.

Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой - на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте

"В нашей стране не очень много ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких - ред.). И если мы начнем с тех препаратов и схем лечения, которые уже имеют маленькую доказательную базу в других странах - то сможем провести профилактику осложнений и применения ИВЛ. К сожалению, определенные препараты у нас в стране не производятся, но наша "Дарница" говорит, что некоторые препараты они смогут производить. Например, делагил (хлорохина фосфат - противомалярийные препараты - ред.)", - рассказала врач.

Такая же ситуация в других регионах: кто ждет государственный протокол, кто пытается разработать свой.

"Я знаю, что Сумы также планировали утверждать свой протокол.

Поэтому конечно было бы очень неплохо, чтобы этот протокол был разработан на государственном уровне. Ждем, но исходим из своих сил. Больных мы лечим в Первой городской клинической больницы, а разработала протокол кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета.

Ранее УНН сообщал, что до сих пор в Украине нет локального протокола для лечения больных коронавирусом.

Кроме того, из-за "медреформы Супрун", с 1 апреля, как раз в период пика эпидемии, ученые-инфекционисты, которые сейчас консультируют в опорных больницах, больше не смогут этого делать, ведь доступ в больницы им будет закрыт.

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