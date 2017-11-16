Регбіст збірної України став чемпіоном Польщі

У фіналі "Дубовляни" на своєму полі зіграли з "Кресало Сопот" та здобули бойову перемогу з рахунком 16:3. Перша половина зустрічі завершилася з мінімальною перевагою господарів - 5:3. Віталій Крамаренко збільшив відрив команди після перерви, відзначившись спробою.

Зазначимо, що у бронзовому фіналі "Лехія" Віталія Краснодемського і Едуарда Вертилецького поступилася "Погоні" (18:3).

Примітно, що Крамаренко також пробував себе і в професійному пауерліфтингу – у 2014 році українець став бронзовим призером чемпіонату світу, що відбувався у Молдові.

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