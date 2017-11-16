Регбіст збірної України став чемпіоном Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Форвард збірної України, а також гравець “Кредо-1963” Віталій Крамаренко став переможцем національної першості у складі “Дубовляни Лодзь”. Про це інформує Федерація регбі України, передає УНН.
У фіналі "Дубовляни" на своєму полі зіграли з "Кресало Сопот" та здобули бойову перемогу з рахунком 16:3. Перша половина зустрічі завершилася з мінімальною перевагою господарів - 5:3. Віталій Крамаренко збільшив відрив команди після перерви, відзначившись спробою.
Зазначимо, що у бронзовому фіналі "Лехія" Віталія Краснодемського і Едуарда Вертилецького поступилася "Погоні" (18:3).
Примітно, що Крамаренко також пробував себе і в професійному пауерліфтингу – у 2014 році українець став бронзовим призером чемпіонату світу, що відбувався у Молдові.
Як повідомляв УНН, Україна розгромила Швецію на старті ЧЄ з регбі.