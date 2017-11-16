Регбист сборной Украины стал чемпионом Польши

В финале “Дубовляны” на своем поле сыграли с “Кресало Сопот” и получили боевую победу со счетом 16: 3. Первая половина встречи завершилась с минимальным преимуществом хозяев — 5: 3. Виталий Крамаренко увеличил отрыв команды после перерыва, отметившись попыткой.

Отметим, что в бронзовом финале “Легия” Виталия Краснодемского и Эдуарда Вертилецкий уступила “Погони” (18: 3).

Примечательно, что Крамаренко также пробовал себя и в профессиональном пауэрлифтингу — в 2014 году украинец стал бронзовым призером чемпионата мира, который проходил в Молдове.

Как сообщал УНН, Украина разгромила Швецию на старте ЧЕ по регби.