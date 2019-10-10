Реформи задля вступу в НАТО дорівнюють реформам задля росту української економіки - представник Альянсу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Реформи, направлені на вступ в НАТО, є загально інституційними реформами для України. Про це сказав голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков на брифінгу з Євроатлантичної інтеграції 10 жовтня, передає кореспондент УНН.
"Реформа не стосується лише виключно імплементації стандартів НАТО у більш широкому секторі оборони. Перш за все це стосується реформ, що відбуваються у всьому уряді, які є всезагальними, структурними та невідворотними. Це реформи, які шукають побудови більш стійких демократичних інституцій та інновативної ринкової економіки", - сказав голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.
Представник Альянсу в Україні привітав нову ініціативу співпраці між парламентом та Кабміном, та висловив переконання щодо плідності такої співпраці задля успіху реформи, направленої на вступ до НАТО.
Представник НАТО закликав українську владу інтенсифікувати імплементацію рамкового закону про основи національної безпеки України шляхом запровадження вторинного і підтримуючого законодавства. Це включає закони про парламентський нагляд, про СБУ, про діяльність спеціальних розвідувальних служб, про державну таємницю, а також законодавство у сфері оборонно-промислового комплексу та оборонних закупівель.
Нагадаємо, в уряді планується розробка нової програми щодо озброєння, яка передбачає його модернізацію, нові контракти з міжнародними партнерами й загальну зміну доктрини озброєння.