Реформы ради вступления в НАТО равны реформам для роста украинской экономики - представитель Альянса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Реформы, направленные на вступление в НАТО, являются общепризнанным институциональными реформами для Украины. Об этом сказал глава представительства НАТО в Украине Александер Винников на брифинге по поводу евроатлантической интеграции 10 октября, передает корреспондент УНН.
"Реформа не касается только исключительно имплементации стандартов НАТО в более широком секторе обороны. Прежде всего это касается реформ, происходящих во всем правительстве, которые являются всеобщими, структурными и неотвратимыми. Это реформы, которые ищут построения более устойчивых демократических институтов и инновативной рыночной экономики", - сказал глава представительства НАТО в Украине Александер Винников.
Представитель Альянса в Украине поздравил новую инициативу сотрудничества между парламентом и Кабмином, и выразил убеждение в плодотворности такого сотрудничества для успеха реформы, направленной на вступление в НАТО.
Представитель НАТО призвал украинские власти интенсифицировать имплементацию рамочного закона об основах национальной безопасности Украины путем введения вторичного и поддерживающего законодательства. Это включает законы о парламентском надзоре, об СБУ, о деятельности специальных разведывательных служб, о государственной тайне, а также законодательство в сфере оборонно-промышленного комплекса и оборонных закупок.
Напомним, в правительстве планируется разработка новой программы по вооружению, которая предусматривает его модернизацию, новые контракты с международными партнерами и общее изменение доктрины вооружения.