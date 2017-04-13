Реформи в сфері науки відбуваються повільними темпами - В.Кириленко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В країні відбуваються реформи в сфері науки, але невеликими темпами, через незначні фінансові можливості. Про це під час звітної сесії Загальних зборів Національної академії наук України повідомив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко, передає УНН.
"В країні відбувається реформа науки. Ухвалено новий закон "Про наукову та науково-технічну діяльність". Реформа йде темпами невеликими, бо сила інерції навпаки дуже велика, а фінансові можливості незначні. З огляду на це, норми закону запроваджуються, але кожна з цих норм потребує тривалої фінансової підготовки з тим, аби вони були реалізовані, а не лише задекларовані", - повідомив він.
Він зазначив, що цього тижня уряд ухвалив рішення про створення національної ради з питань розвитку науки та технологій, яку очолить глава уряду Володимир Гройсман.
"Мені відомо, що розпочали роботу ідентифікаційний комітет, який відбирає членів наукового комітету всієї національної ради. Роль іі буде значна, в тому числі і для обрання напрямків фінансування науки. Наступним кроком буде створення національного фонду дослідження", - сказав В.Кириленко.
Нагадаємо, реформа системи освіти в Україні буде запроваджена з 2018 року.