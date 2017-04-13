Реформы в сфере науки происходят медленными темпами - Кириленко

"В стране происходит реформа науки. Принят новый закон "О научной и научно-технической деятельности". Реформа идет темпами небольшими, ибо сила инерции наоборот очень большая, а финансовые возможности незначительны. Учитывая это, нормы закона вводятся, но каждая из этих норм требует длительной финансовой подготовки с тем, чтобы они были реализованы, а не только задекларированные", - сообщил он.

Он отметил, что на этой неделе правительство приняло решение о создании национального совета по вопросам развития науки и технологий, которую возглавит глава правительства Владимир Гройсман.

"Мне известно, что начали работу идентификационный комитет, который отбирает членов научного комитета всего национального совета. Его роль будет значительная, в том числе и для избрания направлений финансирования науки. Следующим шагом будет создание национального фонда исследования", - сказал В.Кириленко.

Напомним, реформа системы образования в Украине будет введена с 2018 года .