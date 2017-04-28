Реформа податкової і митниці продовжиться – В.Гройсман

"Реформа податкової та митної системи буде продовжена, попри спротив та проблеми, які нам створюють", - заявив В.Гройсман на зустрічі з ACC.

При цьому Прем’єр підкреслив, що Україна демонструє економічний ріст "і це рух в напрямку збільшення інвестування".

Нагадаємо, 29 березня, Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування Державної фіскальної служби.