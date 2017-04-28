Реформа податкової і митниці продовжиться – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Премєр-міністр України Волдодимир Гройсман запевнив, що реформа податкової та митної системи в Україні продовжуватиметься. Про це він заявив під час зустрічі з керівництвом Американської торгової палати, повідомляє прес-секретар прем’єра Дмитро Столярчук у Twitter, передає УНН.
"Реформа податкової та митної системи буде продовжена, попри спротив та проблеми, які нам створюють", - заявив В.Гройсман на зустрічі з ACC.
При цьому Прем’єр підкреслив, що Україна демонструє економічний ріст "і це рух в напрямку збільшення інвестування".
Нагадаємо, 29 березня, Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування Державної фіскальної служби.