Реформа налоговой и таможни продолжится - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Волдодимир Гройсман заверил, что реформа налоговой и таможенной системы в Украине будет продолжаться. Об этом он заявил во время встречи с руководством Американской торговой палаты, сообщает пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук в Twitter, передает УНН.
"Реформа налоговой и таможенной системы будет продолжена, несмотря на сопротивление и проблемы, которые нам создают", - заявил В.Гройсман на встрече с ACC.
При этом Премьер подчеркнул, что Украина демонстрирует экономический рост "и это движение в направлении увеличения инвестирования".
Напомним, 29 марта, Кабинет министров Украины одобрил концепцию реформирования Государственной фискальной службы.