Реформа налоговой и таможни продолжится - В.Гройсман

"Реформа налоговой и таможенной системы будет продолжена, несмотря на сопротивление и проблемы, которые нам создают", - заявил В.Гройсман на встрече с ACC.

При этом Премьер подчеркнул, что Украина демонстрирует экономический рост "и это движение в направлении увеличения инвестирования".

Напомним, 29 марта, Кабинет министров Украины одобрил концепцию реформирования Государственной фискальной службы.