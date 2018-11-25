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Референдум на Тайвані охопив назву національного Олімпійського комітету, права ЛГБТ та інше

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Жителі острова Тайвань взяли участь в референдумі з питань з різних сфер життя. Голосування, яке пройшло 24 листопада було покликане визначити позицію жителів острова з різних аспектів внутрішньої політики. Права ЛГБТ і найменування Олімпійського комітету становили ключову частину на цьому референдумі, інформує УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зараз спортсмени з Тайваню змагаються на Олімпійських іграх під назвою “Китайський Тайбей”. Але на референдумі пропонувався варіант з використанням назви “Тайвань”. Назву “Китайський Тайбей” команда використовує з 80-х років минулого століття. Рішення про використання такої назви замість “Китайської Республіки” було прийнято в 1980 році, через що Тайвань бойкотував Олімпіади в Монреалі, Лейк-Плесіді і Москві. Китай, який вважає територію Тайваню своєю, бойкотував Олімпіади в 1956, 1960, 1964, 1968 і 1972 роках, де були представлені тайванські спортсмени.

Питання звучало таким чином: Чи згодні ви з тим, що Тайвань повинен подати заявку на участь у всіх міжнародних спортивних заходах, включаючи Олімпійські ігри 2020 року в Токіо, під назвою “Тайвань”?

Результати: “Так” — 4,244,180 мешканців; “Ні” — 5,076,397 громадян.

Цзі Чжен (брозовий призер Олімпіади 1968 року) сказав: “Китайський Тайбей — це що, назва країни? Ні. Ми єдиний член Міжнародного олімпійського комітету, якому заборонено використовувати назву своєї країни. Ми єдиний член МОК, кому не можна співати свій національний гімн і піднімати свій національний прапор. Ми такі одні. Ось наскільки сильно Китай пригнічує нас”.

Однак незалежно від вибору, все могло залишитися як і раніше. Уряд Китаю розглядає Тайвань як свою провінцію з тих пір, як вони розділилися під час Громадянської війни 1949 року. У питанні з провінцією МОК підтримує Китай, який прийме Олімпійські ігри 2022 року. МОК направив лист уряду Тайваню і Національному олімпійському комітету з попередженням про можливий недопуск тайваньських спортсменів до участі в Олімпійських іграх в разі, якщо на референдумі буде прийнято рішення про зміну назви команди з нинішньої “Китайський Тайбей” на “Тайвань”.

“МОК висловлює надію, що інтереси олімпійського руху в Китайському Тайбеї превалюють над політичними міркуваннями, щоб не створювати перешкод для делегації НОК Китайського Тайбея і спортсменів. МОК попереджає, що будь-який тиск на місцевий Олімпійський комітет буде розцінено як зовнішнє втручання і може привести до “захисних заходів”, — заявили в організації.

“Це дасть нам шанс конкурувати і зробити нашу боротьбу відомою на міжнародному рівні. Нам доводиться миритися з назвою „Китайський Тайбей“. Я впевнена, що багато людей (на Тайвані) відчувають себе стурбованими. Але багато хто розуміє, що це реальність в міжнародній спортивній сфері. Якщо ми використаємо своє ім’я, то втратимо шанс на виступ для наших спортсменів. Право наших спортсменів на участь в змаганнях є нашою головною турботою. І я думаю, що більшість тайванців це розуміють”, — додала Жаклін Йі-Тін Шен, генеральна секретарка Олімпійського комітету Китайського Тайбея.

Китай вже перешкоджав спробам Тайваню затвердити свою незалежність в спортивній сфері. Наприклад, острів втратив право на проведення східноазійських молодіжних ігор під тиском Китаю. Але це не завадило провести на Тайвані Літню Універсіаду, де брало участь близько 7500 спортсменів. Китайські спортсмени пропустили церемонію відкриття, але брали участь у змаганнях. На церемонії закриття спортсмени з Аргентини розгорнули справжній прапор Тайваню і розмахували символом незалежності острова, за що отримали догану від МОК. Але даний жест був тепло сприйнятий глядачами на стадіоні, які аплодували аргентинським спортсменам.

Під час заключної кампанії, що передувала голосуванню, НОК Тайбею організував прес-конференцію зі спортсменами, що просили проголосувати проти, оскільки вони боялися, що Тайвань буде повністю виключений з міжнародних видів спорту, якщо референдум проголосує за перейменування НОК.

Разом з голосуванням за назвою НОК, жителі острова голосували з питання легалізації одностатевих відносин та їх прав. Примітно, що в списку з запропонованими питаннями присутні питання, які взаємовиключають одне одного. Це пов’язано з тим, що обидві сторони, противники і прихильники ЛГБТ, зібрали достатньо прихильників для винесення питання на загальний референдум.

У 2017 році, Конституційний суд Тайваню визнав, що визначення шлюбу, як союзу між чоловіком і жінкою, в цивільному кодексі є антиконституційним і це принижує права меншин. У постанові було зазначено, що уряду країни дається 2 роки на виправлення законодавства країни. Дане рішення було визначено першою гучною перемогою ЛГБТ на азіатському континенті.

“Нинішні положення закону про шлюб не дозволяє двом людям однієї і тєї ж статі створювати довгострокові моногамні інтимні союзи з метою вести спільне життя. Це, очевидно, велике правове упущення”, — вказано у повідомленні Конституційного суду Тайваню.

Цілий ряд знаменитостей і 27 великих корпорацій, включаючи Google, Microsoft і IBM, підтримали заклик до одностатевих шлюбів. Близько 100 тисяч людей взяли участь в мітингу на підтримку рівності шлюбу за тиждень до голосування, повідомляють місцеві ЗМІ. Згідно з опитуванням тайванського фонду “Громадська думка” за тиждень до голосування близько 77% населення підтримували визначення поняття “шлюб” як союз між одним чоловіком і однією жінкою. За даними липневого опитування, яке провели прихильник ЛГБТ, більше 80% населення у віці до 35 років підтримує одностатеві шлюби.

Результати такі:
Чи згодні ви з тим, що правила Цивільного кодексу повинні обмежувати шлюб лише між чоловіком і жінкою?
“Так” — 6,769,055; “Ні” — 2,546,900.

Чи згодні ви з іншими видами шлюбних союзів, крім тих, які вказані в постановах про шлюб в цивільному кодексі, що захищають права одностатевих пар, які постійно живуть разом?
“Так” — 5,657,092; “Ні” — 3,603,517.

Рішення, які були прийняті на референдумі, повинні бути закріплені в законах країни і вони не можуть бути істотно змінені Конституційним судом Тайваню. Суд може змінити тільки технічні аспекти, включаючи формулювання.

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