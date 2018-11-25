Референдум на Тайване охватил название национального Олимпийского комитета, права ЛГБТ и прочее

Сейчас спортсмены из Тайваня соревнуются на Олимпийских играх под названием “Китайский Тайбэй”. Но на референдуме предлагался вариант с использованием названия “Тайвань”. Название “Китайский Тайбэй” команда использует с 80-х годов прошлого века. Решение об использовании такого названия вместо “Китайской Республики” было принято в 1980 году, из-за чего Тайвань бойкотировал Олимпиады в Монреале, Лэйк-Плесиде и Москве. Китай, который считает территорию Тайваня своей, бойкотировал Олимпиады в 1956, 1960, 1964, 1968 и 1972 годах, где были представлены тайваньские спортсмены.

Вопрос звучал подобным образом: Согласны ли вы с тем, что Тайвань должен подать заявку на участие во всех международных спортивных мероприятиях, включая Олимпийские игры 2020 года в Токио, под названием “Тайвань”?

Результаты: “Да” — 4,244,180 жителей; “Нет” — 5,076,397 граждан.

Цзи Чжэн (брозовий призер Олимпиады 1968) сказал: “Китайский Тайбэй — это что, название страны? Нет. Мы единственный член Международного олимпийского комитета, которому запрещено использовать название своей страны. Мы единственный член МОК, кому нельзя петь свой национальный гимн и поднимать свой национальный флаг. Мы такие одни. Вот насколько сильно Китай подавляет нас”.

Однако независимо от выбора, всё могло остаться по-прежнему. Правительство Китая рассматривает Тайвань как свою провинцию с тех пор, как они разделились во время Гражданской войны 1949 года. В вопросе с провинцией МОК поддерживает Китай, который примет Олимпийские игры 2022 года. МОК направил письмо правительству Тайваня и Национальному олимпийскому комитету с предупреждением о возможном недопуске тайваньских спортсменов к участию в Олимпийских играх в случае, если на референдуме будет принято решение о смене названия команды с нынешнего “Китайский Тайбэй” на “Тайвань”.

“МОК выражает надежду, что интересы олимпийского движения в Китайском Тайбэе превалируют над политическими соображениями, чтобы не создавать препятствий для делегации НОК Китайского Тайбэя и спортсменов. МОК предупреждает, что любое давление на местный Олимпийский комитет будет расценено как внешнее вмешательство и может привести к “защитным мерам”, — заявили в организации.

“Это даст нам шанс конкурировать и сделать нашу борьбу известной на международном уровне. Нам приходиться мириться с названием „Китайский Тайбэй“. Я уверена, что многие люди (на Тайване) чувствуют себя обеспокоенными. Но многие понимают, что это реальность в международной спортивной сфере. Если мы используем свое имя, то потеряем шанс на выступление для наших спортсменов. Право наших спортсменов на участие в соревнованиях является нашей главной заботой. И я думаю, что большинство Тайваньцев это понимают”, — добавила Жаклин Йи-Тин Шен, генеральный секретарь Олимпийского комитета Китайского Тайбэя.

Китай уже препятствовал попыткам Тайваня утвердить свою независимость в спортивной сфере. Например, остров потерял право на проведение Восточноазиатских молодежных игр под давлением Китая. Но это не помешало провести на Тайване Летнюю Универсиаду, где участвовало около 7500 спортсменов. Китайские спортсмены пропустили церемонию открытия, но участвовали в соревнованиях. На церемонии закрытия спортсмены из Аргентины развернули настоящий флаг Тайваня и размахивали символом независимости острова, за что получили выговор от МОК. Но данный жест был тепло воспринят зрителями на стадионе, которые аплодировали аргентинским спортсменам.

Во время заключительной кампании, предшествовавшей голосованию, НОК Тайбэя организовал пресс-конференцию со спортсменами, просящими проголосовать против, поскольку они боялись, что Тайвань будет полностью исключен из международных видов спорта, если референдум проголосует за переименование НОК.

Вместе с голосованием по названию НОК, жители острова голосовали по вопросу легализации однополых отношений и их прав. Примечательно, что в списке с предложенными вопросами присутствуют вопросы, которые взаимоисключают друга друга. Это связано с тем, что обе стороны, противники и сторонники ЛГБТ, собрали достаточно сторонников для вынесения вопроса на всеобщий референдум.

В 2017 году, Конституционный суд Тайваня признал, что определение брака, как союз между мужчиной и женщиной, в гражданском кодексе является антиконституционными и это ущемляет права меньшинств. В постановлении было указано, что правительству страны даётся 2 года на исправление законодательства страны. Данное решение было ознаменовано первой громкой победой ЛГБТ на азиатском континенте.

“Нынешние положения закона о браке не позволяет двум людям одного и того же пола создавать долгосрочные моногамные интимные союзы с целью вести совместную жизнь. Это, очевидно, большое правовое упущение”, — указано в сообщении Конституционного суда Тайваня.

Целый ряд знаменитостей и 27 крупных корпораций, включая Google, Microsoft и IBM, поддержали призыв к однополым бракам. Около 100 тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку равенства брака за неделю до голосования, сообщают местные СМИ. Согласно опросу тайваньского фонда “Общественное мнение” за неделю до голосования около 77% населения поддерживали определение понятия “брак” как союз между одним мужчиной и одной женщиной. По данным июльского опроса, который провели сторонники ЛГБТ, более 80% населения в возрасте до 35 лет поддерживает однополые браки.

Результаты следующие:

Согласны ли вы с тем, что правила гражданского кодекса должны ограничивать брак только между мужчиной и женщиной?

“Да” — 6,769,055; “Нет” — 2,546,900.

Согласны ли вы с другими видами брачных союзов, помимо тех, которые указаны в постановлениях о браке в гражданском кодексе, защищающие права однополых пар, которые постоянно живут вместе?

“Да” — 5,657,092; “Нет” — 3,603,517.

Решения, которые были приняты на референдуме, должны быть закреплены в законах страны и они не могут быть существенно изменены Конституционным судом Тайваня. Суд может изменить только технические аспекты, включая формулировку.