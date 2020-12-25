Ребров оцінив річний виступ “Ференцвароша”

Ребров вважає що угорський клуб виріс за цей календарний рік.

“Я впевнений: гравці і фанати „Ференцвароша“ запам’ятають наші успіхи в році, що минає. Найважливішим став матч проти Мольде в кваліфікації Ліги чемпіонів. Завдяки перемозі ми вийшли в груповий етап турніру. Завжди складно зробити останній крок, хоча були важливі перемоги в поєдинках з „Селтіком“ і „Динамо“ Загреб. До того ж, ми отримали цінний досвід в Лізі чемпіонів, де грали проти „Ювентуса“, „Барселони“ і „Динамо“. Думаю, що команда виросла за цей час”, — зізнався Ребров.

Зауважимо, що в 2020 році “Ференцварош” виграв титул чемпіонів Угорщини і вперше за 25 років вийшли в груповий етап Ліги чемпіонів.