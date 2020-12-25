Ребров оценил годовой выступление "Ференцвароша"

Ребров считает, что венгерский клуб вырос за этот календарный год.

“Я уверен, игроки и фанаты „Ференцвароша“ запомнят наши успехи в уходящем году. Важнейшим стал матч против Мольде в квалификации Лиги чемпионов. Благодаря победе мы вышли в групповой этап турнира. Всегда сложно сделать последний шаг, хотя были важные победы в поединках с „Селтиком“ и „Динамо“ Загреб. К тому же, мы получили ценный опыт в Лиге чемпионов, где играли против „Ювентуса“, „Барселоны“ и „Динамо“. Думаю, что команда выросла за это время”, — признался Ребров.

Заметим, что в 2020 году “Ференцварош” выиграл титул чемпионов Венгрии и впервые за 25 лет вышли в групповой этап Лиги чемпионов.