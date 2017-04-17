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Реальні результати діяльності НАБУ можна очікувати лише за рік – експерт

Київ • УНН

 • 17012 перегляди

Політолог Тарас Чорновіл назвав НАБУ "дорогою розвагою" і пояснив, чому роботу бюро зарано оцінювати

КИЇВ. 17 квітня. УНН. При оптимістичному розвитку подій, реальні результати діяльності Національного антикорупційного бюро можна буде побачити через рік. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політичний експерт Тарас Чорновіл, коментуючи підсумки двох років діяльності роботи НАБУ.

“На сьогодні дати оцінку діяльності НАБУ дуже важко з тієї причини, що результатів — нуль. НАБУ мало... максимально повернути Україні кошти, які виводилися через корупційні схеми, але бюро не окуповує себе. Ми можемо говорити про ефективність, коли економічний ефект діяльності органу перевищує затрати на нього. Проте на НАБУ витрачено сотні мільйонів, але майже нічого не повернено. Крім того, важлива і юридична складова, а точніше — покарання, що мало б стати засторогою, але цього ми теж поки не бачимо”, — сказав Т.Чорновіл.

Експерт зазначив, що в Україні нововведення починають працювати, орієнтовно, через три роки, тож, ймовірно, результати роботи НАБУ будуть помітними вже через рік.

“Це класична українська ситуація... Не можу пояснити чому, але у нас всі нововведення починають давати ефект за три роки. Тобто, перші три роки працюють в холосту, а потім показують результат. Якщо так, то за рік НАБУ дасть хороший результат і ми будемо ним пишатися”, — зауважив Т.Чорновіл.

Однак він додав, що проблемою є питання призначення аудитора НАБУ, яке також впливає на роботу відомства. Якщо його не вдасться вирішити, то й за рік позитивних результатів роботи бюро також може не бути.

“... у НАБУ виписані правила зовнішнього аудиту — ніяким способом звільнити керівника бюро і втрутитися ні одна структура не може, окрім випадку коли дасть висновок зовнішній аудит. А тепер виходить так, що НАБУ створило навколо себе систему “друзів НАБУ” і це вже дуже погано, тобто є люди які, щоб не зробили, будуть чесними. І вони створюють політичне коло, аби аудит бюро здійснювала людина, яку визначить саме НАБУ.

Це є проблема, і якщо її не вдасться усунути, то... отой фактор “трьох років” може не спрацювати, ... а тим часом НАБУ потратить на себе десь близько мільярда. Тож це дещо “дорога розвага”, — наголосив експерт.

Як повідомляв УНН, 16 квітня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав два Укази: №217/2015 – про утворення Національного антикорупційного бюро України та №218/2015 – про призначення Артема Ситника директором Бюро. З цього моменту розпочалось створення нового державного органу.

Нагадаємо, у профільному комітеті не очікують прогресу щодо питання про аудитора НАБУ.

Також нагадаємо, Верховна Рада 21 березня знову не змогла обрати аудитора НАБУ.

Як повідомляв УНН, за словами нардепа Є.Соболева, уряд визначиться з аудитором НАБУ після Великодня.

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