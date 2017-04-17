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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30942 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97907 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150309 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114056 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114946 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111601 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Реальные результаты деятельности НАБУ можно ожидать только через год - эксперт

Реальные результаты деятельности НАБУ можно ожидать только через год - эксперт

Киев  •  УНН

 • 17006 просмотра

Политолог Тарас Чорновил назвал НАБУ "дорогим развлечением" и объяснил, почему работу бюро рано оценивать

КИЕВ. 17 апреля. УНН. При оптимистическом развитии событий, реальные результаты деятельности Национального антикоррупционного бюро можно будет увидеть через год. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политический эксперт Тарас Чорновил, комментируя итоги двух лет деятельности работы НАБУ.

"Сегодня дать оценку деятельности НАБУ очень трудно по той причине, что результатов - ноль. НАБУ должно было ... максимально вернуть в Украину средства, которые выводились через коррупционные схемы, но бюро не окупает себя. Мы можем говорить об эффективности, когда экономический эффект деятельности органа превышает затраты на него. Однако на НАБУ истрачены сотни миллионов, но почти ничего не возвращено. Кроме того, важна и юридическая составляющая, а точнее - наказание, должно стать предостережением, но этого мы тоже пока не видим", - сказал Т.Чорновил.

Эксперт отметил, что в Украине нововведения начинают работать, ориентировочно, через три года, поэтому, вероятно, результаты работы НАБУ будут заметны уже через год.

"Это классическая украинская ситуация ... Не могу объяснить почему, но у нас все нововведения начинают давать эффект через три года. То есть, первые три года работают в холостую, а потом показывают результат. Если все так, то за год НАБУ даст хороший результат и мы будем им гордиться", - отметил Т.Чорновил.

Однако он добавил, что проблемой является вопрос назначения аудитора НАБУ, который также влияет на работу ведомства. Если его не удастся решить, то и за год положительных результатов работы бюро также может не быть.

"... в НАБУ выписаны правила внешнего аудита - никаким способом уволить руководителя бюро и вмешаться ни одна структура не может, кроме случая, когда даст заключение внешний аудит. А теперь получается так, что НАБУ создало вокруг себя систему "друзей НАБУ" и это уже очень плохо, то есть люди, которые, чтобы не сделали, будут честными. И они создают политические круги, чтобы аудит бюро осуществлял человек, которого определит именно НАБУ.

Это проблема, и если ее не удастся устранить, то ... тот фактор "трех лет" может не сработать ... а тем временем НАБУ потратит на себя где-то около миллиарда. Поэтому это несколько "дорогое развлечение", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНН, 16 апреля 2015 года Президент Украины Петр Порошенко подписал два Указа: №217/2015 - о создании Национального антикоррупционного бюро Украины и №218/2015 - о назначении Артема Сытника директором Бюро. С этого момента началось создание нового государственного органа.

Напомним, в профильном комитете не ожидают прогресса по вопросу о аудиторе НАБУ.

Также напомним, Верховная Рада 21 марта вновь не смогла выбрать аудитора НАБУ.

Как сообщал УНН, по словам нардепа Е.Соболева, правительство определится с аудитором НАБУ после Пасхи.

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