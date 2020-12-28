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Реальна зарплата за місяць зменшилася на 2,8%

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Розмір середньої заробітної плати у листопаді зменшився до 11 987 грн. У порівнянні з жовтнем падіння на 1,5%, або на 187 грн, проти зростання приблизно на стільки ж місяцем раніше. Реальна зарплата за листопад зменшилася на 2,8%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Реальна зарплата за місяць зменшилася на 2,8%

"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у листопаді 2020 року становила 11 987 грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн)", - повідомили у відомстві.

Так, порівняно із жовтнем розмір середньої номінальної зарплати зменшився на 1,5%, а за останні 12 місяців (проти листопада 2019 року) збільшився на 12,2%.

Реальна ж заробітна плата у листопаді цього року порівняно із жовтнем впала на 2,8%, а проти листопада 2019 року (у річному вимірі) зросла на 8,1%.

На 1 грудня 2020 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати, як вказано, становила 4 010,5 млн грн, зростання за місяць - на 5,8%. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 грудня цього року, як повідомляється, становила 2 725,4 млн грн, зростання за місяць - на 7,9%.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Зауважимо, реальна заробітна плата характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом змін споживчих цін на товари і послуги та рівня податків й обов’язкових платежів.

Нагадаємо, згідно з опитуванням представників бізнесу, проведеного у IІІ кварталі 2020 року, суттєво зросла кількість компаній, які планують підвищувати зарплати своїм працівникам упродовж наступних 12 місяців. Таких – 55,7%. Лише 3,6% компаній готові до зменшення зарплат.

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