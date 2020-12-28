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Реальная зарплата за месяц уменьшилась на 2,8%

Киев • УНН

 • 10050 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Размер средней заработной платы в ноябре уменьшился до 11 987 грн. По сравнению с октябрем падение на 1,5%, или на 187 грн, против роста примерно на столько же месяцем ранее. Реальная зарплата за ноябрь уменьшилась на 2,8%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Реальная зарплата за месяц уменьшилась на 2,8%

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в ноябре 2020 года составила 11 987 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (5000 грн)", - сообщили в ведомстве.

Так, по сравнению с октябрем размер средней номинальной зарплаты уменьшился на 1,5%, а за последние 12 месяцев (против ноября 2019 года) увеличился на 12,2%.

Реальная же заработная плата в ноябре этого года по сравнению с октябрем упала на 2,8%, а против ноября 2019 года (в годовом измерении) выросла на 8,1%.

На 1 декабря 2020 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы, как указано, составила 4 010,5 млн грн, рост за месяц - на 5,8%. Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 декабря этого года, как сообщается, составила 2 725,4 млн грн, рост за месяц - на 7,9%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Отметим, реальная заработная плата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.

Напомним, согласно опросу представителей бизнеса, проведенного в ІІІ квартале 2020 года, существенно возросло количество компаний, которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Таких - 55,7%. Лишь 3,6% компаний готовы к уменьшению зарплат.

Украинские Национальные Новости

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