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Реальна зарплата у березні зросла на 8,7% - В.Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. В Україні середня заробітна плата штатного працівника у березні 2017 року становила 6752 грн, що на 8,7% більше, ніж у лютому цього року. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман посилаючись на дані Держстатистики, передає УНН.

Реальна зарплата у березні зросла на 8,7% - В.Гройсман

“За даними Держстату, середня зарплата штатного працівника в Україні в березні 2017 становила 6752 грн. Це вдвічі більше за мінімальну зарплату і на 8,7% більше за показник лютого. Такий ріст цілком відповідає росту промислового виробництва, яке в березні зросло на понад 8%”, — написав Прем’єр-міністр.

У цілому по року, за словами В.Гройсмана, зафіксоване зростання доходів українців на понад 37%.

“Враховуючи, що показник інфляції за цей період становив біля 15%, можемо сміливо говорити, що зростання зарплат нарешті випереджає ріст цін. А це те, чого ми прагнемо: показники економічного росту конвертуємо в реальне благо для кожного українця”, — сказав він.

Нагадаємо, за даними Держстатистики, у лютому реальна заробітна плата порівняно із січнем 2017 року збільшилася на 2,3% — до 6209.

При цьому, за даними відомства, реальна зарплата у лютому порівняно з лютим 2016 роком збільшилася на 18%.

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