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Реальная зарплата в марте выросла на 8,7% - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 13685 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Украине средняя заработная плата штатного работника в марте 2017 года составила 6752 грн, что на 8,7% больше, чем в феврале этого года. Об этом написал на своей странице в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ссылаясь на данные Госстатистики, передает УНН.

Реальная зарплата в марте выросла на 8,7% - В.Гройсман

“По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 года составила 6752 грн. Это вдвое больше минимальной зарплаты и на 8,7% больше показателя февраля. Такой рост вполне соответствует росту промышленного производства, которое в марте выросло более чем 8%”, — написал Премьер.

В целом по году, по словам В.Гройсмана, зафиксирован рост доходов украинцев более чем 37%.

“Учитывая, что показатель инфляции за этот период составил около 15%, можем смело говорить, что рост зарплат наконец опережает рост цен. А это то, чего мы хотим: показатели экономического роста конвертируем в реальное благо для каждого украинца”, — сказал он.

Напомним, по данным Госстатистики, в феврале реальная заработная плата по сравнению с январем 2017 увеличилась на 2,3% — до 6209.

При этом, по данным ведомства, реальная зарплата в феврале по сравнению с февралем 2016 годом увеличилась на 18%.

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