Реальная зарплата в марте выросла на 8,7% - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Украине средняя заработная плата штатного работника в марте 2017 года составила 6752 грн, что на 8,7% больше, чем в феврале этого года. Об этом написал на своей странице в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ссылаясь на данные Госстатистики, передает УНН.
“По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 года составила 6752 грн. Это вдвое больше минимальной зарплаты и на 8,7% больше показателя февраля. Такой рост вполне соответствует росту промышленного производства, которое в марте выросло более чем 8%”, — написал Премьер.
В целом по году, по словам В.Гройсмана, зафиксирован рост доходов украинцев более чем 37%.
“Учитывая, что показатель инфляции за этот период составил около 15%, можем смело говорить, что рост зарплат наконец опережает рост цен. А это то, чего мы хотим: показатели экономического роста конвертируем в реальное благо для каждого украинца”, — сказал он.
Напомним, по данным Госстатистики, в феврале реальная заработная плата по сравнению с январем 2017 увеличилась на 2,3% — до 6209.
При этом, по данным ведомства, реальная зарплата в феврале по сравнению с февралем 2016 годом увеличилась на 18%.