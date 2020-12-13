“Реал” завдав першої поразки “Атлетіко” в сезоні іспанської Ла Ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Мадридський “Реал” приймав “Атлетіко” в 12-му турі іспанської Прімери. Протистояння пройшло на арені “Альфредо Ді Стефано” і закінчилася перемогою господарів з рахунком 2:0, передає УНН.
На старті зустрічі Карім Бензема потужний ударом перевірив стійку воріт “матрацників”, а на 15 хвилині відбулося перше взяття воріт. Каземіро вистрибнув вище за усіх та головою відправив ігровий снаряд у сітку з подачі Тоні Крооса. В середині наступної половини Дані Карвахаль наважився на постріл з дальньої дистанції. М’яч потрапив до штанги і від неї в спину голкіперу Яну Облаку. Далі ігровий снаряд зрикошетив та потрапив у сітку.
Зазначимо, в активі “Реалу” стало 23 пункти в 12 баталіях, що дозволило “галактікос” вийти на третій щабель. “Атлетіко” зазнав першого фіаско в сезоні Прімери, але втримує лідерство — 26.
Як повідомляв УНН, “Шахтар” двічі обіграв “Реал” у нинішній ЛЧ.