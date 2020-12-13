“Реал” завдав першої поразки “Атлетіко” в сезоні іспанської Ла Ліги

На старті зустрічі Карім Бензема потужний ударом перевірив стійку воріт “матрацників”, а на 15 хвилині відбулося перше взяття воріт. Каземіро вистрибнув вище за усіх та головою відправив ігровий снаряд у сітку з подачі Тоні Крооса. В середині наступної половини Дані Карвахаль наважився на постріл з дальньої дистанції. М’яч потрапив до штанги і від неї в спину голкіперу Яну Облаку. Далі ігровий снаряд зрикошетив та потрапив у сітку.

Зазначимо, в активі “Реалу” стало 23 пункти в 12 баталіях, що дозволило “галактікос” вийти на третій щабель. “Атлетіко” зазнав першого фіаско в сезоні Прімери, але втримує лідерство — 26.

Як повідомляв УНН, “Шахтар” двічі обіграв “Реал” у нинішній ЛЧ.