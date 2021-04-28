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“Реал” та “Челсі” зіграли внічию у першому півфіналі Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Мадридський “Реал” та лондонський “Челсі” не з’ясували переможця у першому протистоянні 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, передає кореспондент УНН.

Деталі

“Челсі” краще виглядав в першій половині тайму і заслужено вийшов вперед після точного удару Крістіана Пулішіча з близької відстані на 14-й хвилині. Асистентом виявився німецький оборонець Антоніо Рюдігер.

В середині тайму Карім Бензема ударом з лівої ноги поцілив у стійку воріт лондонців, а вже на 29 хвилині каркас воріт не врятував гостей. Бензема у падінні завдав потужного удару — голкіпер англійців був безсилим.

У другому таймі командам не вдалося змінити цифри на табло, тому доля путівки до фіналу визначиться у поєдинку в відповідь, яка пройде на “Стемфорд Брідж”.

Доповнення

У другій півфінальній парі “Манчестер Сіті” Олександра Зінченка протистоятиме “ПСЖ”.

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