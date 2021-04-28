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"Реал" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги чемпионов

"Реал" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги чемпионов

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Мадридский “Реал” и лондонский “Челси” не выяснили победителя в первом противостоянии 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент УНН.

Детали

“Челси” лучше выглядел в первой половине тайма и заслуженно вышел вперед после точного удара Кристиана Пулишича с близкого расстояния на 14-й минуте. Ассистентом оказался немецкий защитник Антонио Рюдигер.

В середине тайма Карим Бензема ударом с левой ноги попал в штангу ворот лондонцев, а уже на 29 минуте каркас ворот не спас гостей. Бензема в падении нанес мощный удар — голкипер англичан был бессилен.

Во втором тайме командам не удалось изменить цифры на табло, поэтому судьба путевки в финал определится в поединке в ответ, пройдет на “Стэмфорд Бридж”.

Дополнение

Во второй полуфинальной паре “Манчестер Сити” Александра Зинченко противостоять “ПСЖ”.

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