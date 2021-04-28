"Реал" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Мадридский “Реал” и лондонский “Челси” не выяснили победителя в первом противостоянии 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент УНН.
Детали
“Челси” лучше выглядел в первой половине тайма и заслуженно вышел вперед после точного удара Кристиана Пулишича с близкого расстояния на 14-й минуте. Ассистентом оказался немецкий защитник Антонио Рюдигер.
В середине тайма Карим Бензема ударом с левой ноги попал в штангу ворот лондонцев, а уже на 29 минуте каркас ворот не спас гостей. Бензема в падении нанес мощный удар — голкипер англичан был бессилен.
Во втором тайме командам не удалось изменить цифры на табло, поэтому судьба путевки в финал определится в поединке в ответ, пройдет на “Стэмфорд Бридж”.
Дополнение
Во второй полуфинальной паре “Манчестер Сити” Александра Зинченко противостоять “ПСЖ”.