"Реал" став переможцем Юнацької ліги УЄФА

Високому пресингу “Бенфіки” мадридці протиставили грамотні контратаки і мали рацію — до перерви команда Рауля вела 2:0 (забивали Родрігес та автогол Енріке Жоку). У дебюті другого тайму Гонсалу Рамуш один м’яч відіграв, але вже через хвилину Мігель Гутьєррес відновив паритет, забивши третій гол мадридців.

На 57-й хвилині Гонсалу Рамуш оформив дубль і знову подарував “орлам” надію. За рахунку 2:3 португальці втратили дві відмінні можливості зрівняти рахунок, тому виграш в іспанського колективу.

Зауважимо, що “Реал” вперше переміг у фіналі. Раніше вони поступились у трьох півфіналах, в двох з яких він зустрічався з “Бенфікою” — в 2014 та 2017 роках.

Крім того додамо, заключні матчі плей-офф турніру проходили на стадіоні “Коловре” в Ньйоні в період з 16 по 25 серпня. Всі матчі проводилися за порожніх трибун.