"Реал" стал победителем Юношеской лиги УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Мадридский “Реал” впервые выиграл Юношескую лигу УЕФА, одолев в решающем матче “Бенфику” со счетом 3:2. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА, передает УНН.
Высокому прессинга “Бенфики” мадридцы противопоставили грамотные контратаки и были правы — до перерыва команда Рауля вела 2:0 (забивали Родригес и автогол Энрике Жоку). В дебюте второго тайма Гонсалу Рамуш один мяч отыграл, но уже через минуту Мигель Гутьеррес восстановил паритет, забив третий гол мадридцев.
На 57-й минуте Гонсалу Рамуш оформил дубль и снова подарил “орлам” надежду. При счете 2:3 португальцы потеряли две отличные возможности сравнять счет, поэтому выигрыш у испанского коллектива.
Заметим, что “Реал” впервые победил в финале. Ранее они уступили в трех полуфиналах, в двух из которых он встречался с “Бенфикой” — в 2014 и 2017 годах.
Кроме того добавим, заключительные матчи плей-офф турнира проходили на стадионе “Коловрэ” в Ньоне в период с 16 по 25 августа. Все матчи проводились при пустых трибунах.