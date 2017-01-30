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“Реал” розгромив “Реал Сосьєдад” у Прімері

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Мадридський “Реал” на “Сантьяго Бернабеу” здобув впевнену перемогу і відірвався від найближчих переслідувачів на чотири пункти, маючи ще гру в запасі, передає УНН з посиланням на сайт “галактікос”.

Рахунок відкрив Матео Ковачич, який забив свій перший гол в Прімері. Асистував хорвату Кріштіану Роналду, який в дебюті другої половини відзначився сам і довів кількість своїх голів у поточному чемпіонаті до тринадцяти. Після того як у гостей був видалений захисник Иньїго Мартінес, остаточний рахунок встановив Альваро Мората — 3:0.

Нагадаємо, у наступному турі “Реал” відправиться в гості до суперника “Шахтаря” у Лізі Європи — “Сельти”.

Українські Національні Новини

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