“Реал” розгромив “Реал Сосьєдад” у Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Мадридський “Реал” на “Сантьяго Бернабеу” здобув впевнену перемогу і відірвався від найближчих переслідувачів на чотири пункти, маючи ще гру в запасі, передає УНН з посиланням на сайт “галактікос”.
Рахунок відкрив Матео Ковачич, який забив свій перший гол в Прімері. Асистував хорвату Кріштіану Роналду, який в дебюті другої половини відзначився сам і довів кількість своїх голів у поточному чемпіонаті до тринадцяти. Після того як у гостей був видалений захисник Иньїго Мартінес, остаточний рахунок встановив Альваро Мората — 3:0.
Нагадаємо, у наступному турі “Реал” відправиться в гості до суперника “Шахтаря” у Лізі Європи — “Сельти”.