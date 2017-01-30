"Реал" разгромил "Реал Сосьедад" в Примере

Счет открыл Ковачич, который забил свой первый гол в Примере. Ассистировал хорвату Криштиану Роналду, который в дебюте второй половины отличился сам и довел количество своих голов в текущем чемпионате до тринадцати. После того как у гостей был удален защитник Иньиго Мартинес, окончательный счет установил Альваро Мората - 3:0.

Напомним, в следующем туре "Реал" отправится в гости к сопернику "Шахтера" в Лиге Европы - "Сельте".