"Реал" оголосив заявку на Клубний чемпіонат світу з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Наставник мадридського “Реалу” Зінедін Зідан включив у заявку 23 футболісти на Клубний чемпіонат світу 2017 року, повідомляє УНН з посиланням на сайт мадридської команди.
До заявки потрапили:
Воротарі — Навас, Касилья, Моха;
Захисники — Карвахаль, Марсело, Варан, Начо, Тео Ернандес, Рамос, Хакімі;
Півзахисники — Кроос, Модрич, Каземіро, Васкес, Льоренте, Асенсіо, Іско, Ковачич, Себальос;
Нападаючі — Майораль, Бейл, Бензема, Роналду.
Примітно, що суперник “галактікос” визначиться в одному із чвертьфінальних баталій турніру.
Додамо, що Клубний чемпіонат світу-2017 пройде в ОАЕ з 6 по 16 грудня.