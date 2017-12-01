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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 74397 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 62897 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 70489 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 78400 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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11 марта, 06:00 • 116987 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108800 просмотра

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"Реал" объявил заявку на Клубный чемпионат мира по футболу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Наставник мадридского “Реала” Зинедин Зидан включил в заявку 23 футболиста на Клубный чемпионат мира 2017 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт мадридской команды.

В заявку попали:

Вратари — Навас, Касилья, Моха;

Защитники — Карвахаль, Марсело, Варан, Начо, Тео Эрнандес, Рамос, Хакими;

Полузащитники — Кроос, Модрич, Каземиро, Васкес, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос;

Нападающие — Майораля, Бэйл, Бензема, Роналду.

Примечательно, что соперник “галактикос” определится в одном из четвертьфинальных баталий турнира.

Добавим, что Клубный чемпионат мира-2017 пройдет в ОАЭ с 6 по 16 декабря.

Украинские Национальные Новости

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