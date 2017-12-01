"Реал" объявил заявку на Клубный чемпионат мира по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Наставник мадридского “Реала” Зинедин Зидан включил в заявку 23 футболиста на Клубный чемпионат мира 2017 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт мадридской команды.
В заявку попали:
Вратари — Навас, Касилья, Моха;
Защитники — Карвахаль, Марсело, Варан, Начо, Тео Эрнандес, Рамос, Хакими;
Полузащитники — Кроос, Модрич, Каземиро, Васкес, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос;
Нападающие — Майораля, Бэйл, Бензема, Роналду.
Примечательно, что соперник “галактикос” определится в одном из четвертьфинальных баталий турнира.
Добавим, что Клубный чемпионат мира-2017 пройдет в ОАЭ с 6 по 16 декабря.