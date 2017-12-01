"Реал" объявил заявку на Клубный чемпионат мира по футболу

В заявку попали:

Вратари — Навас, Касилья, Моха;

Защитники — Карвахаль, Марсело, Варан, Начо, Тео Эрнандес, Рамос, Хакими;

Полузащитники — Кроос, Модрич, Каземиро, Васкес, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос;

Нападающие — Майораля, Бэйл, Бензема, Роналду.

Примечательно, что соперник “галактикос” определится в одном из четвертьфинальных баталий турнира.

Добавим, что Клубный чемпионат мира-2017 пройдет в ОАЭ с 6 по 16 декабря.