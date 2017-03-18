РБ ООН продовжила свою місію в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Рада Безпеки ООН продовжила на один рік — до 17 березня 2018 року — Місію Організації Об’єднаних Націй зі сприяння Афганістану (МООНСА), передає УНН з посиланням на ТАСС.
Так, відповідна резолюція була прийнята в п’ятницю одноголосно.
В документі зазначають, що збереження міжнародної присутності “сприяє тому, щоб Афганістан в повному обсязі взяв на себе провідну роль і відповідальність у сферах безпеки, державного управління та розвитку”.
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Члени Радбезу доручили МООНСА і спеціальному представникові генерального секретаря в Афганістані Тадамічі Ямамото приділяти “особливу увагу” надання афганським властям підтримки в “вирішенні пріоритетних завдань в областях розвитку і державного управління”, в тому числі шляхом сприяння розробці та здійсненню урядової програми реформ.
Крім того, РБ ООН уповноважив місію допомогти в організації майбутніх парламентських виборів, координувати гуманітарні операції в країні і співпрацювати з владою країни і неурядовими організаціями в спостереженні за станом в області прав людини.
У прийнятій резолюції наголошується “прогрес у розвитку афганської національної армії” і її зростаючу здатність “планувати і проводити операції”, проте висловлюється стурбованість рекордним числом жертв серед мирних жителів, зафіксованому в 2016 році. Так, за 12 місяців було вбито 3,5 тис. дітей, загалом загинуло 11 тис. 418 осіб, близько 8 тис. отримали поранення. Це найгірший показник за всі сім років, які ООН веде подібну статистику.
З урахуванням ситуації в Афганістані члени РБ наголосили на необхідності активізації регіонального та міжнародного співробітництва для вирішення проблем, що стоять перед країною, і в зв’язку з цим дали високу оцінку зусиллям Шанхайської організації співпраці (ШОС).