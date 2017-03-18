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СБ ООН продлил свою миссию в Афганистане

СБ ООН продлил свою миссию в Афганистане

Киев • УНН

 • 9685 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Совет Безопасности ООН продлил на один год - до 17 марта 2018 - Миссию Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА), передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Соответствующая резолюция была принята в пятницу единогласно.

Как подчеркивается в документе, сохранение международного присутствия "способствует тому, чтобы Афганистан в полном объеме взял на себя ведущую роль и ответственность в сферах безопасности, государственного управления и развития".

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Члены Совбеза поручили МООНСА и специальному представителю генерального секретаря в Афганистане Тадамичи Ямамото уделять "особое внимание" оказанию афганским властям поддержки в "решении приоритетных задач в областях развития и государственного управления", в том числе путем содействия разработке и осуществлению правительственной программы реформ. Кроме того, СБ ООН уполномочил миссию и эмиссара помочь в организации предстоящих парламентских выборов, координировать гуманитарные операции в стране и сотрудничать с властями страны и неправительственными организациями в наблюдении за положением в области прав человека.

В принятой резолюции отмечается "прогресс в развитии афганской национальной армии" и ее растущую способность "планировать и проводить операции", однако выражается обеспокоенность рекордным числом жертв среди мирных жителей, зафиксированном в 2016 году. По данным МООНСА, за 12 месяцев были убиты 3,5 тыс. человек, около 8 тыс. получили ранения. Это самый худший показатель за все семь лет, которые ООН ведет подобную статистику. 

С учетом ситуации в Афганистане члены СБ подчеркнули необходимость активизации регионального и международного сотрудничества для решения проблем, стоящих перед страной, и в этой связи дали высокую оценку усилиям Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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