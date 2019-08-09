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Разумков запропонував зменшити чисельність комітетів ВР

Разумков запропонував зменшити чисельність комітетів ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Очільник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков під час засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України запропонував зменшити кількість депутатів, які можуть входити до складу комітетів Верховної ради, передає кореспондент УНН.

"Питання про комітети Верховної Ради 9-го скликання. У нас є декілька пропозицій як політичної сили. Зараз їх вам запропонуємо, щоб їх обговорити. Перше – встановити максимальний обсяг депутатів, які можуть входити до одного комітету. Сьогодні це від 7 до 35 осіб. Як показала практика, не завжди 35 є ефективною кількістю, бо це веде до таких проблем, як відсутність кворуму, маніпуляцій тощо. Тому ми пропонуємо зменшити цю кількість до 30 осіб. Це буде відноситися до деяких комітетів, так званих суперкомітетів, і мінімально залишити ті самі рамки в 7 народних депутатів", - запропонував Разумков.

Частина присутніх не одразу погодилася з пропозицією, лунали пропозиції проголосувати сьогодні за мінімальну кількість депутатів, пізніше – за максимальну. На засіданні виникла дискусія.

"Давайте попередньо проголосуємо за 7 і 31. Якщо ми будемо бачити, що у нас виникають труднощі в подальшому, ми будемо до цього повертатися", - зазначив Разумков.

Пропозицію підтримала більшість присутніх.

Нагадаємо, політична партія "Слуга народу" пропонувала скоротити кількість комітетів Верховної Ради до 22-х.

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