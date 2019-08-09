Разумков предложил уменьшить численность комитетов ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время заседания подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины предложил уменьшить количество депутатов, которые могут входить в состав комитетов Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
"Вопрос о комитетах Верховной Рады 9-го созыва. У нас есть несколько предложений как политической силы. Сейчас их вам предложим, чтобы их обсудить. Первое - установить максимальный объем депутатов, которые могут входить в один комитет. Сегодня это от 7 до 35 человек. Как показала практика, не всегда 35 является эффективным количеством, потому что это ведет к таким проблемам, как отсутствие кворума, манипуляциям и тому подобное. Поэтому мы предлагаем уменьшить это количество до 30 человек. Это будет относиться к некоторым комитетам, так называемым суперкомитетам, и минимально оставить те же рамки в 7 народных депутатов", - предложил Разумков.
Часть присутствующих не сразу согласилась с предложением, звучали предложения проголосовать сегодня за минимальное количество депутатов, позже - за максимальную. На заседании возникла дискуссия.
"Давайте предварительно проголосуем за 7 и 31. Если мы будем видеть, что у нас возникают трудности в дальнейшем, мы будем к этому возвращаться", - отметил Разумков.
Предложение поддержало большинство присутствующих.
Напомним, политическая партия "Слуга народа" предлагала сократить количество комитетов Верховной Рады до 22-х.