Разумков відповів Кремлю на вимоги змінити Конституцію України

“Я думаю, що вносити зміни до Конституції України може вимагати лише український народ, українське суспільство, українська Верховна Рада, народні депутати, Президент, інші інституції, які працюють на користь нашої держави. Будь-яка інша держава не має такогоправа. Ми не пропонуємо вносити зміни до їх законів, тим більше до їх конституції, і я думаю, що ми визначимося з нашою Конституцією. Чи все зроблено у законодавчому плані? Я думаю, що ні, треба буде багато працювати для того, щоб повертати тимчасово окуповані території, як Донбасу, так і Криму, тому що у моєму розумінні розділити ці питання важко”, — зазначив він.

Окрім того, за його словами, Рада готова працювати, щоб повернути окуповані території.

“Ми рухаємося паралельними шляхами, але рухатися ми повинні з однаковою швидкістю. Якщо ми говоримо про законодавчі ініціативи, Верховна Рада, депутати і я говорили неодноразово. Ми готові працювати і приймати закони, які дозволять повернути окуповані території, повернути своїх людей, повернути свої кордони, виходячи виключно з інтересів Української держави”, — додав він.

Нагадаємо, перед зустріччю радників у Берліні німецьке видання Der Spiegel з посиланням на неофіційний робочий документ російської делегації повідомило, що на переговорах Москва наполягатиме на якнайшвидшій юридичній реорганізації тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Повідомлялось, що російська сторона вимагала, аби Київ представив проект зміненої української Конституції щодо особливого статусу Донбасу до 6 липня у Мінській контактній групі.

Як раніше повідомлялося в УНН, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що жодного ультиматуму щодо проекту зміненої української Конституції щодо особливого статусу Донбасу на зустрічі радників лідерів “нормандської четвірки” у Берліні не було.