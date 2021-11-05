Разумков створює в Раді нове міжфракційне об'єднання: що відомо

Туній підтвердила, що Разумков створює міжфракційне об’єднання “Розумна політика”.

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В ефірі одного з українських телеканалів, Разумков повідомив, що до об’єднання увійде 25 нардепів.

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“Станом на сьогодні це 25 колег. Справді — це ті люди, які дотримуються принципів, яких важко було зламати й Офісу Президента під час голосування за мою відставку. Я впевнений, що це не межа і люди приєднуватимуться, люди розумітимуть, куди треба рухатися і виконувати нарешті ті обіцянки, і дотримуватися тих принципів, з якими ми всі прийшли”, — розповів Разумков.

Він підтвердив, що йдеться, зокрема, про таких нардепів, як Неллі Яковлева, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, які всі з фракції “Слуга народу”, позафракційного нардепа Людмилу Буймістер, яку виключили з “Слуги” та нардепа від “Батьківщини” Андрія Ніколаєнка.

Доповнення

7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.

Раніше повідомлялося, що рішення про позбавлення Разумкова депутатського мандату можуть ухвалити на з’їзді партії “Слуга народу”.

Разумков своєю чергою заявляв, що позиватиметься до суду, якщо його лишать мандата.