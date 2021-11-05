Разумков создает в Раде новое межфракционное объединение: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение “Разумная политика”. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.
Туний подтвердила, что Разумков создает межфракционное объединение “Разумная политика”.
Детали
В эфире одного из украинских телеканалов, Разумков сообщил, что в объединение войдет 25 нардепов.
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“По состоянию на сегодня это 25 коллег. Действительно - это те люди, которые придерживаются принципов, которые трудно было сломать и офису Президента во время голосования за мою отставку. Я уверен, что это не предел и люди будут присоединяться, люди будут понимать, куда надо двигаться и выполнять наконец те обещания, и придерживаться тех принципов, с которыми мы все пришли”, — рассказал Разумков.
Он подтвердил, что речь идет в частности о таких нардепах, как Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, которые все из фракции “Слуга народа”, внефракционном нардепе Людмиле Буймистер, которую исключили из “Слуги” и нардепе от “Батькивщины” Андрее Николаенко.
Дополнение
7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. "За" отставку проголосовало 284 нардепа.
Ранее сообщалось, что решение о лишении Разумкова депутатского мандата могут принять на съезде партии “Слуга народа”.
Разумков в свою очередь заявлял, что обратится в суд, если его лишат мандата.