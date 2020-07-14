Разумков сподівається за кілька днів завершити розгляд у ВР законопроекту про гральний бізнес

“Ми пройшли по всіх правках, які не були враховані. І вони були вже проголосовані, підтримані або не підтримані в залі. Станом на сьогодні ми розглядаємо правки, які були враховані комітетом, зараз їх колеги ставлять на підтвердження. На жаль, я не можу сказати, що це дуже ефективна робота, але Регламент таке передбачає. Я надіюсь, що все ж таки політичний глузд переможе, і ми зможе пройти цей законопроект якомога швидше для того, щоб повернутися до тих важливих законів”, - сказав Разумков.

За його словами, він не очікував, що розгляд цього закону буде таким довгим, адже і самі ініціатори, і члени комітетів казали, що це займе день-півтора.

“Фактично ми тиждень вже його розглядаємо. Я думаю, хотілося б вірити, що ми зможемо найближчі дні з нього вийти. І наприкінці сесії прийняти ще багато важливих законів”, - додав спікер парламенту.

Також Разумков наголосив, що для розгляду інших питань є такий інструмент, як позачергові засідання, і ВР буде їх використовувати.

Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні 14 липня продовжить розгляд законопроекту про легалізацію грального бізнесу в Україні та планує розглянути ще низку питань. Окрім того, парламентарі запланували проведення двох позачергових засідань.