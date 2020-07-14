Разумков сподівається за кілька днів завершити розгляд у ВР законопроекту про гральний бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков думає, що за кілька днів парламентарі зможуть вже завершити розгляд законопроекту про легалізацію грального бізнесу та перейти до розгляду важливих законів. Про це він заявив в ефірі програми “Сніданок з 1+1", передає УНН.
“Ми пройшли по всіх правках, які не були враховані. І вони були вже проголосовані, підтримані або не підтримані в залі. Станом на сьогодні ми розглядаємо правки, які були враховані комітетом, зараз їх колеги ставлять на підтвердження. На жаль, я не можу сказати, що це дуже ефективна робота, але Регламент таке передбачає. Я надіюсь, що все ж таки політичний глузд переможе, і ми зможе пройти цей законопроект якомога швидше для того, щоб повернутися до тих важливих законів”, - сказав Разумков.
За його словами, він не очікував, що розгляд цього закону буде таким довгим, адже і самі ініціатори, і члени комітетів казали, що це займе день-півтора.
“Фактично ми тиждень вже його розглядаємо. Я думаю, хотілося б вірити, що ми зможемо найближчі дні з нього вийти. І наприкінці сесії прийняти ще багато важливих законів”, - додав спікер парламенту.
Також Разумков наголосив, що для розгляду інших питань є такий інструмент, як позачергові засідання, і ВР буде їх використовувати.
Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні 14 липня продовжить розгляд законопроекту про легалізацію грального бізнесу в Україні та планує розглянути ще низку питань. Окрім того, парламентарі запланували проведення двох позачергових засідань.