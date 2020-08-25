Разумков розповів, що журналістів не допустять у ВР через коронавірус

“Ми планували, що ми відкриємо кулуари під час пленарної роботи в режимі 4 сесії. Однак, я думаю ви бачите ті показники, які є в Україні – за 2 тис. у нас перевалювалось, сьогодні 1658 людей захворіло…Це також не є секретом, що хворіють народні депутати. Станом на сьогодні також є захворівші на коронавірус. При всій повазі зараз дати доступ до кулуарів думаю буде малореалістично”, - сказав Разумков.

Також він зазначив, що наразі двоє нардепів хворіють на COVID-19, але прізвищ не назвав.

Нагадаємо, парламентар з фракції “Слуга народу” Роман Грищук заразився коронавірусною інфекцією.