Разумков прокоментував звільнення Штучного з Апарату ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков прокоментував звільнення В'ячеслава Штучного з посади керівника Апарату ВРУ. Про це він сказав на пресконференції щодо підсумків роботи парламенту, передає кореспондент УНН.
“В’ячеслав Васильович написав заяву за власним бажанням, він переходить на інше місце роботи, я йому побажав, ви бачили, в залі, нових успіхів на цьому непростому напрямку роботу. Впевнений, що він з ним впорається”, — сказав Разумков.
Так, 16 липня Верховна Рада України ухвалила проект постанови № 3850 про звільнення В'ячеслава Штучного з посади керівника Апарату ВРУ.
Водночас, сьогодні, 20 липня, з'явився указ Президента Зеленського про призначення Штучного першим заступником начальника УДО.