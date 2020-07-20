Разумков прокоментував звільнення Штучного з Апарату ВР

“В’ячеслав Васильович написав заяву за власним бажанням, він переходить на інше місце роботи, я йому побажав, ви бачили, в залі, нових успіхів на цьому непростому напрямку роботу. Впевнений, що він з ним впорається”, — сказав Разумков.

Так, 16 липня Верховна Рада України ухвалила проект постанови № 3850 про звільнення В'ячеслава Штучного з посади керівника Апарату ВРУ.

Водночас, сьогодні, 20 липня, з'явився указ Президента Зеленського про призначення Штучного першим заступником начальника УДО.