Разумков про "Харківські угоди": нардепи не несуть відповідальність
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Навіть після зняття недоторканності, народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування в стінах Верховної Ради. Про це на брифінгу заявив голова ВР Дмитро Разумков, коментуючи питання щодо “Харківських угод”, передає кореспондент УНН.
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“Я добре пам’ятаю Конституцію, стаття 80 говорить про те, що народні депутати не несуть відповідальності за свої дії і голосування в стінах Верховної Ради. Навіть сьогодні, коли знята депутатська недоторканість, імунітет залишається для всіх колег, які сьогодні працюють. Тому я не впевнений, що в повному обсязі ідея, яка була озвучена, може бути реалізована”, — заявив спікер парламенту.
Деталі
Щодо інших учасників процесу — тих, хто готував угоди, пропонував здійснити розгляд питання, — вони дійсно можуть понести відповідальність, зазначив Разумков.
Контекст
У четвер, 11 березня, Рада національної безпеки й оборони України доручила Службі безпеки України з’ясувати обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році та дії понад 230 народних депутатів 6 скликання.
Доповнення
Угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України була підписана 21 квітня 2010 року у Харкові главами двох держав.
Відповідно до угоди термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення та встановлена орендна плата. Оплата за перебування флоту складається зі щорічних платежів у 100 мільйонів доларів США на рік.