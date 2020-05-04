Разумков пояснив, чому залишає президію під час засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що під час засідання Верховної Ради покидає президію у разі телефонної розмови або наради. Про це він заявив в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає УНН.
“Це робочі питання можуть бути, телефонні розмови. Бували приклади коли проводилися додаткові наради. Але я залишаюся у стінах ВР”, - сказав Разумков.
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За його словами, йому можуть телефонувати Президент, Прем’єр-міністр або народні депутати.
Нагадаємо, як повідомив нардеп Олександр Качура, ВР збереться на позачергове засідання 12 травня, порядок денний засідання будуть формувати парламентські комітети.