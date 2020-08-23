Разумков пояснив, чому важливо знати власну історію

"Це дійсно унікальне місце з вражаючими експонатами. Але особливо цікавою є остання дзеркальна зала. Потрапляючи до неї, людина мов би вписує себе в історію, в її розвиток. Всі ми є частиною історії, і незалежно від того, подобається вона нам чи ні, ми повинні її знати. Саме історія допомагає нам виправляти помилки та уникати їх повторення в майбутньому", - зазначив голова парламенту.

Разумков також розповів, що намагається часто відвідувати музеї з родиною.

"Саме під час таких родинних візитів з наших дітей формується громадянин. Наші діти змалечку мають вивчати історію своєї країни, щоб побудувати сильну державу", - зазначив очільник ВР.

Нагадаємо, раніше сьогодні голова ВР Дмитро Разумков заявив, що український прапор завжди символізував мир, але сьогодні, нажаль, отримав й інше значення.