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Разумков пояснив, чому на Донбасі легше отримати російський паспорт, аніж український

Разумков пояснив, чому на Донбасі легше отримати російський паспорт, аніж український

Київ • УНН

 • 11363 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Для того щоб отримати український паспорт, зокрема дітям з Донбасу необхідно зробити ряд дій, не завжди логічних. Про це сказав голова парламенту України Дмитро Разумков журналістам у Києві на полях міжнародної конференції щодо забезпечення прав дитини в умовах збройного конфлікту, передає кореспондент УНН.

Так, на питання про те, чому на Донбасі, зокрема дітям, російські паспорти легше отримати, ніж українські, Разумков заявив "тому що їх роздають на тій території, непідконтрольній".

"Їх роздають, просто роздають. Щоб отримати український паспорт, треба зробити ряд дій, не завжди логічних чи правильних, не завжди тих, які зробити легко. Треба привести свідків. Давайте будемо реалістами, це не завжди можливо, треба піти до суду. Це все зменшує можливості для отримання паспортів та інших документів", - додав він.

Голова ВР додав, що парламент працюватиме над спрощенням процедури отримання паспортів.

Нагадаємо, на Донеччині контррозвідники СБУ припинили протиправну діяльність жительки Донецька, яка намагалася організувати незаконну легалізацію в Україні громадян РФ та бойовиків терористичних угруповань "ДНР".

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