Разумков повідомив, що розглянуть на сесії ВР 25 серпня

"Там винесено 6 питань. Перш за все скликається сесія на вимогу Президента. У нас перше питання – це підняття мінімальної заробітної плати, друге питання – це так звані портфельні гарантії. Вже достатньо спрощений законопроект, який відповідає саме портфельним гарантіям, і інші чотири питання – це ратифікації, запропоновані Президентом і Кабінетом міністрів. Я думаю, засідання пройде достатньо спокійно, ми будемо мати консолідовану позицію в залі", - сказав Разумков.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії ВРУ на 25 серпня, на засіданні планують розглянути законопроект Президента Володимира Зеленського про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн.