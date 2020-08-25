Разумков не впевнений, що законопроект про столицю встигнуть розглянути до місцевих виборів

“Не готовий сказати, коли буде закон про столицю. На скільки мені відомо, його зараз не подавали як першочерговий в комітети, подивимось. Але думаю, що на першому тижні його не буде, якщо я не помиляюся”, - сказав Разумков.

Також він додав, що до місцевих виборів, які відбудуться в Україні 25 жовтня, цей законопроект можуть не встигнути розглянути у сесійній залі.

“Якщо подивитися по строках, я не впевнений, що це реалістично, але подивимось”, - додав Разумков.

Нагадаємо, народні депутати проголосували за створення робочої групи з опрацювання та підготовки до розгляду в другому читанні законопроекту "Про місто Київ - столицю України" на засіданні профільного парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.