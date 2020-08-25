Разумков не впевнений, що законопроект про столицю встигнуть розглянути до місцевих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Законопроект про столицю не внесений у порядок денний першого тижня 4-ї сесії Верховної Ради поточного скликання. Голова ВРУ Дмитро Разумков не впевнений, що його встигнуть розглянути до місцевих виборів. Про це він завив на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Не готовий сказати, коли буде закон про столицю. На скільки мені відомо, його зараз не подавали як першочерговий в комітети, подивимось. Але думаю, що на першому тижні його не буде, якщо я не помиляюся”, - сказав Разумков.
Також він додав, що до місцевих виборів, які відбудуться в Україні 25 жовтня, цей законопроект можуть не встигнути розглянути у сесійній залі.
“Якщо подивитися по строках, я не впевнений, що це реалістично, але подивимось”, - додав Разумков.
Нагадаємо, народні депутати проголосували за створення робочої групи з опрацювання та підготовки до розгляду в другому читанні законопроекту "Про місто Київ - столицю України" на засіданні профільного парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.