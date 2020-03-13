Разумков не виключив проведення позачергового засідання ВР на наступному тижні

КИЇВ. 13 березня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не виключає проведення позачергового засідання Верховної Ради на наступному тижні. На ньому обговорять рішення Верховної Ради та постанову Кабміну. Про це він сказав під час брифінгу щодо змін у роботі Парламенту у зв’язку з додатковими заходами із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби, передає УНН.