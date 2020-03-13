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Разумков не виключив проведення позачергового засідання ВР на наступному тижні

Разумков не виключив проведення позачергового засідання ВР на наступному тижні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не виключає проведення позачергового засідання Верховної Ради на наступному тижні. На ньому обговорять рішення Верховної Ради та постанову Кабміну. Про це він сказав під час брифінгу щодо змін у роботі Парламенту у зв’язку з додатковими заходами із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби, передає УНН.

“Буде, скоріш за все, позачергове засідання. Воно буде присвячене тим законопроектам і рішенням Верховної ради, які будуть пов’язані з невідкладними діями, пов’язаними і з постановою Кабінету міністрів, і іншими викликами, які сьогодні також з’являються”, — сказав Дмитро Разумков.

На запитання журналістів, коли відбудеться засідання, Дмитро Разумков відповів, що на наступному тижні.

“Я думаю, на наступному тижні. Таке рішення може бути прийнято у три способи. Позачергове засідання відбувається або завдяки підписам 150 народних депутатів України, або за зверненням Президента держави, або за рішенням Погоджувальної Ради України. Треба сформувати порядок денний, тому що ми не можемо просто скликати засідання. Якщо була б така можливість — зробили би вже сьогодні. Там повинен бути виключний перелік питань, які будуть розглядатися. Щоб нічого не загубити і підготувати саме ті законопроекти, які дійсно конче необхідно буде розглянути — на це ще треба деякий час. Я сподіваюсь, що до середини наступного тижня ми зможемо провести таке засідання”, — зазначив Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання, коли може бути позачергове засідання Верховної Ради, про яке просить міністр охорони здоров’я Ілля Ємець.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Ілля Ємець виступив за скликання позачергового засідання Верховної Ради для голосування за законопроект, який передбачає низку заходів із захисту України від протидії коронавірусній хворобі COVID-19.

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