Голова МОЗ ініціює позачергове засідання ВР заради закону про коронавірус

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець виступив за скликання позачергового засідання Верховної Ради для голосування за законопроект, який передбачає низку заходів із захисту України від протидії коронавірусній хворобі COVID-19. Відповідну ініціативу міністр озвучив перед засіданням Кабміну 13 березня, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.

“Ми повинні захистити Україну від коронавірусу і мінімізувати розповсюдження інфекції. Для цього потрібно об’єднатися усім гілкам влади та усім політичним силам. Настав час дієвих заходів, тому я пропоную скликати позачергове засідання Верховної Ради, на якому ухвалити відповідний закон”, - заявив Ємець.

Нагадаємо, всього станом на ранок 13 березня на території України зафіксовано три випадки захворювання на коронавірус COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька – 2 та Житомирська – 1.

Українські Національні Новини

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