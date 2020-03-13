Голова МОЗ ініціює позачергове засідання ВР заради закону про коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець виступив за скликання позачергового засідання Верховної Ради для голосування за законопроект, який передбачає низку заходів із захисту України від протидії коронавірусній хворобі COVID-19. Відповідну ініціативу міністр озвучив перед засіданням Кабміну 13 березня, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
“Ми повинні захистити Україну від коронавірусу і мінімізувати розповсюдження інфекції. Для цього потрібно об’єднатися усім гілкам влади та усім політичним силам. Настав час дієвих заходів, тому я пропоную скликати позачергове засідання Верховної Ради, на якому ухвалити відповідний закон”, - заявив Ємець.
Нагадаємо, всього станом на ранок 13 березня на території України зафіксовано три випадки захворювання на коронавірус COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька – 2 та Житомирська – 1.